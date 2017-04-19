В Воронежской области двое парней до смерти избили знакомого

Полицейские задержали двоих 19-летних жителей Новоусманского района, подозреваемых в жестком избиении 47-летнего знакомого, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в среду, 19 апреля. Инцидент произошел 16 апреля 2017 года.

По данным ведомства, приятели выпивали в доме на улице Воля в селе Рождественнская Хава. Между знакомыми произошла ссора. Мужчина решил пойти домой, чтобы избежать конфликта. Злоумышленники догнали приятеля и избили ногами. После парни скрылись с места происшествия. Мужчину без сознания нашли прохожие. Местные жители доставили потерпевшего в Новоусманскую райбольницу, где он скончался.

Правоохранители задержали парней. Следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.