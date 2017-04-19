Шесть автомобилей протаранил автобус в ДТП в центре Новосибирска
Лишь по счастливой случайности никто не получил серьезных травм, рассказали очевидцы.
Лишь по счастливой случайности никто не получил серьезных травм, рассказали очевидцы.
Шесть автомобилей протаранил автобус в ДТП в центре Новосибирска, информация опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Авария произошла на Октябрьской магистрали. Автобус маршрута № 98 врезался в стоящие на светофоре автомобили Nissan March, Corolla Axio, Nissan Sunny, Hyundai i30, Honda
«На место оперативно прибыли медики, несколько человек получили ушибы, но обошлось без серьёзных травм. Пояснить причину, по которой автобус собрал несколько автомобилей в кучу, водитель не смог», — рассказали очевидцы.
В районе аварии образовалась пробка, движение затруднено.