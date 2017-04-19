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14:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Шесть автомобилей протаранил автобус в ДТП в центре Новосибирска

Лишь по счастливой случайности никто не получил серьезных травм, рассказали очевидцы.

Источник: Вести - Новосибирск

Шесть автомобилей протаранил автобус в ДТП в центре Новосибирска, информация опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла на Октябрьской магистрали. Автобус маршрута № 98 врезался в стоящие на светофоре автомобили Nissan March, Corolla Axio, Nissan Sunny, Hyundai i30, Honda HR-V и Волга 3110.

«На место оперативно прибыли медики, несколько человек получили ушибы, но обошлось без серьёзных травм. Пояснить причину, по которой автобус собрал несколько автомобилей в кучу, водитель не смог», — рассказали очевидцы.

В районе аварии образовалась пробка, движение затруднено.

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