Шесть автомобилей протаранил автобус в ДТП в центре Новосибирска, информация опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла на Октябрьской магистрали. Автобус маршрута № 98 врезался в стоящие на светофоре автомобили Nissan March, Corolla Axio, Nissan Sunny, Hyundai i30, Honda HR-V и Волга 3110.

«На место оперативно прибыли медики, несколько человек получили ушибы, но обошлось без серьёзных травм. Пояснить причину, по которой автобус собрал несколько автомобилей в кучу, водитель не смог», — рассказали очевидцы.