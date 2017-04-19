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14:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

Столкновение пожарной машины и легковушки в Магнитогорске попало на видео

Автомобиль экстренной службы двигался по встречной полосе.

Авария с участием пожарной машины и легкового автомобиля произошла в Магнитогорске, момент столкновения попал на видеозапись, которой очевидцы поделились в социальной сети.

ДТП на пересечении улицы Б. Ручьёва и проспекта Ленина зафиксировали около 7 часов 19 апреля. На кадрах видно, что легковушка движется на разрешающий сигнал светофора и не успевает затормозить перед едущим на «красный» автомобилем экстренной службы. По словам очевидцев, пожарная машина двигалась по встречной полосе, объезжая другие авто.

В комментариях под записью разгорелся спор о том, кто виноват в аварии. По мнению некоторых горожан, водитель легковушки должен был в любом случае пропустить спешивших на вызов пожарных. Другие южноуральцы отметили, что у грузовика могли быть не включены спецсигналы, и другой участник движения просто не успел отреагировать на него.

Напомним, в феврале аналогичное ДТП случилось на северо-западе Челябинска: управлявшую Subaru женщину после столкновения с пожарным автомобилем увезли в больницу.

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