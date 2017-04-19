Граната, привязанная к машине жителя Омска, оказалась боевой
Саперная группа определила, что граната, прикрепленная к автомобилю — оборонительная боевая с запалмом.
Саперная группа определила, что граната, прикрепленная к автомобилю — оборонительная боевая с запалмом.
Сегодня во дворе дома на Левом берегу на одном из автомобилей обнаружили подозрительный предмет. Водитель заметил прикрепленный к рессоре колеса автомобиля трос, на конце которого был предмет, внешне похожий на ручную гранату.
Водитель не рискнул сесть в автомобиль и позвонил в полицию. Белый «Мицубиши Лансер» стоял припаркованный возле магазина в доме № 28 на улице Рокоссовского.
На место прибыли сотрудники ФСБ, полиции, Росвгардии, взрывотехники ОМОН. Среди первоочередных задач была эвакуация близлежащего детского сада № 264.
Как пояснили в
Боеприпас был передан
— Прикрепленный к автомобилю предмет изъят и направлен на исследование. В настоящее время данный предмет опасности не представляет, угрозы для жизни и здоровья граждан нет.
В настоящее время силовики проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.