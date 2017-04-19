Граната, привязанная к машине жителя Омска, оказалась боевой

Водитель не рискнул сесть в автомобиль и позвонил в полицию. Белый «Мицубиши Лансер» стоял припаркованный возле магазина в доме № 28 на улице Рокоссовского.

Сегодня во дворе дома на Левом берегу на одном из автомобилей обнаружили подозрительный предмет. Водитель заметил прикрепленный к рессоре колеса автомобиля трос, на конце которого был предмет, внешне похожий на ручную гранату.

Как пояснили в пресс-службе областного УМВД по Омской области, сообщение в полицию поступило в 12:30. Специалисты обследовали автомобиль и действительно обнаружили на колесе предмет, конструктивно схожего с гранатой. Саперная группа Росгвардии установила, что перед ними ручная оборонительная гранат Ф-1 с запалмом и перевели взрывное устройство в безопасное состояние.

Боеприпас был передан экспертам-криминалистам УМВД России по Омской области для проведения исследований. Силовикам предстоит выяснить, муляж это или реальное взрывное устройство.

Пресс-служба УМВд по Омской области:

— Прикрепленный к автомобилю предмет изъят и направлен на исследование. В настоящее время данный предмет опасности не представляет, угрозы для жизни и здоровья граждан нет.

В настоящее время силовики проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.