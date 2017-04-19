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14:29 (мск), источник: Om1.ru

Граната, привязанная к машине жителя Омска, оказалась боевой

Саперная группа определила, что граната, прикрепленная к автомобилю — оборонительная боевая с запалмом.

Сегодня во дворе дома на Левом берегу на одном из автомобилей обнаружили подозрительный предмет. Водитель заметил прикрепленный к рессоре колеса автомобиля трос, на конце которого был предмет, внешне похожий на ручную гранату.

Водитель не рискнул сесть в автомобиль и позвонил в полицию. Белый «Мицубиши Лансер» стоял припаркованный возле магазина в доме № 28 на улице Рокоссовского.

На место прибыли сотрудники ФСБ, полиции, Росвгардии, взрывотехники ОМОН. Среди первоочередных задач была эвакуация близлежащего детского сада № 264.

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Как пояснили в пресс-службе областного УМВД по Омской области, сообщение в полицию поступило в 12:30. Специалисты обследовали автомобиль и действительно обнаружили на колесе предмет, конструктивно схожего с гранатой. Саперная группа Росгвардии установила, что перед ними ручная оборонительная гранат Ф-1 с запалмом и перевели взрывное устройство в безопасное состояние.

Боеприпас был передан экспертам-криминалистам УМВД России по Омской области для проведения исследований. Силовикам предстоит выяснить, муляж это или реальное взрывное устройство.

Пресс-служба УМВд по Омской области:

 — Прикрепленный к автомобилю предмет изъят и направлен на исследование. В настоящее время данный предмет опасности не представляет, угрозы для жизни и здоровья граждан нет.

В настоящее время силовики проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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