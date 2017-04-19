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13:55 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани на стройке погибла женщина

54-летняя женщина погибла на стройке, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Трагедия произошла на территории ООО «Казанский домостроительный комбинат» по ул. Аделя Кутуя.

По предварительным данным, женщина занималась обработкой продукции. В этот момент на предприятии производилась отгрузка плит. В какой-то момент трос подъемного крана оборвался, плита упала на продукцию, которая обрушилась на женщину.

Работница предприятия погибла на месте. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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