В Казани на стройке погибла женщина
54-летняя женщина погибла на стройке, сообщает
54-летняя женщина погибла на стройке, сообщает
Трагедия произошла на территории ООО «Казанский домостроительный комбинат» по ул. Аделя Кутуя.
По предварительным данным, женщина занималась обработкой продукции. В этот момент на предприятии производилась отгрузка плит. В
Работница предприятия погибла на месте. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).