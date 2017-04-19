В Керчи готовятся развернуть заграждения из-за нефтепродуктов, которые находились на затонувшем сухогрузе «Герои Арсенала»

Глава республики Сергей Аксенов поручил крымским спасателям, властям Керчи и руководству морского порта «Керчь» привести в готовность к установке боновые заграждения, чтобы не допустить загрязнения акватории Черного моря горюче-смазочными материалами, которые находились на затонувшем сухогрузе.

— По предварительной информации судно «Герои Арсенала» было заправлено 19 тоннами дизельного топлива, а также на борту находилось более 1,5 тонн моторного масла, — рассказали в пресс-службе МЧС по РК.

Поисковая операция продолжается. В 12.30 были найдены тела двух моряков.