Самарца выбросили с четвертого этажа

«Скорая помощь» подобрала его у многоэтажки на пр. Ленина, 14. У мужчины диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом ребер, повреждение внутренних органов.

По версии оперативных сотрудников Октябрьского райотдела полиции, потерпевшего выбросил из окна его 40-летний собутыльник, с которым они поссорились в квартире 53-летнего Сергея Емельянова, проживающего на четвертом этаже.

По сведениям правоохранителей, подозреваемый был судим за грабежи, а все участники застолья нигде не работают.