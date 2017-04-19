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14:02 (мск), источник: Интерфакс

ФСБ сообщила об убийстве двух подозреваемых в подготовке терактов в России

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — ФСБ России сообщает об убийстве на территории Владимирской области двух граждан одной из стран Среднеазиатского региона, которые подозреваются в подготовке терактов на территории России и состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками ФСБ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области», — сообщили в среду «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Там отметили, что «данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России».

ФСБ сообщает, что на месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело. ЦОС ФСБ отмечает, что среди сотрудников органов безопасности в результате боестолкновения пострадавших нет.

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