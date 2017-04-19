Шесть человек получили травмы в столкновении иномарки и санитарной машины в Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, 25-летняя девушка, управляя автомобилем «Дэу Нексия», выехала на полосу встречного движения и столкнулась с санитарной машиной УАЗ. Последняя опрокинулась на бок. В результате ДТП травмы получили шесть человек.

«По предварительным данным, водитель “Нексии” совершала разворот. Обстоятельства выясняются. Характер травм, полученных участниками ДТП, уточняется», — добавили в ведомстве.