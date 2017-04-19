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14:03 (мск), источник: Nakanune.ru

Шесть человек получили травмы в столкновении иномарки и санитарной машины в Свердловской области

На трассе «Ревда — Дегтярск — Курганово» в Свердловской области в лобовом столкновении травмы получили шесть человек. Авария произошла сегодня днем.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, 25-летняя девушка, управляя автомобилем «Дэу Нексия», выехала на полосу встречного движения и столкнулась с санитарной машиной УАЗ. Последняя опрокинулась на бок. В результате ДТП травмы получили шесть человек.

«По предварительным данным, водитель “Нексии” совершала разворот. Обстоятельства выясняются. Характер травм, полученных участниками ДТП, уточняется», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции Свердловской области рекомендовали не пользоваться личным транспортом из-за ухудшения погодных условий и сильного снегопада.

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