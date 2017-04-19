Под Зеленоградском полицейские поймали 10 «чёрных копателей» янтаря

Пятерых нарушителей сотрудники полиции задержали в окрестностях посёлка Надеждино Зеленоградского района. Злоумышленники пытались добыть янтарь-сырец с помощью лопат. Вторая бригада «чёрных копателей», состоявшая также из пяти человек, добывала янтарь с помощью мотопомпы вблизи посёлка Вольное.

Всех правонарушителей доставили в отдел полиции по Зеленоградскому району. В отношении каждого из них полицейские составили протокол по ст. 7.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Самовольная добыча янтаря-сырца). Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.