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16:16 (мск), источник: Новый Калининград

Под Зеленоградском полицейские поймали 10 «чёрных копателей» янтаря

В Калининградской области полицейские задержали 10 «чёрных копателей» янтаря. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в среду.

Источник: Новый Калининград

Пятерых нарушителей сотрудники полиции задержали в окрестностях посёлка Надеждино Зеленоградского района. Злоумышленники пытались добыть янтарь-сырец с помощью лопат. Вторая бригада «чёрных копателей», состоявшая также из пяти человек, добывала янтарь с помощью мотопомпы вблизи посёлка Вольное.

Всех правонарушителей доставили в отдел полиции по Зеленоградскому району. В отношении каждого из них полицейские составили протокол по ст. 7.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Самовольная добыча янтаря-сырца). Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

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