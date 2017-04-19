ФСБ ликвидировала двух предполагаемых террористов во Владимирской области

Сообщается, что это уроженцы Средней Азии, они были связаны с вербовщиками международных организаций. У них были обнаружены автомат, пистолет и компоненты для изготовления бомбы.

По имеющимся данным, они выражали готовность к совершению терактов на территории России.

Другие подробности спецоперации не приводятся.