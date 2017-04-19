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14:32 (мск), источник: Lenta.Ru

ФСБ ликвидировала двух предполагаемых террористов во Владимирской области

Федеральная служба безопасности сообщила о ликвидации во Владимирской области двух предполагаемых террористов. Они были убиты при попытке задержания, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что это уроженцы Средней Азии, они были связаны с вербовщиками международных организаций. У них были обнаружены автомат, пистолет и компоненты для изготовления бомбы.

По имеющимся данным, они выражали готовность к совершению терактов на территории России.

Другие подробности спецоперации не приводятся.

Комментарии
1
ДК
Таким образом должны завершаться все задержания террористов
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