ФСБ ликвидировала двух предполагаемых террористов во Владимирской области
Федеральная служба безопасности сообщила о ликвидации во Владимирской области двух предполагаемых террористов. Они были убиты при попытке задержания, передает РИА Новости.
Федеральная служба безопасности сообщила о ликвидации во Владимирской области двух предполагаемых террористов. Они были убиты при попытке задержания, передает РИА Новости.
Сообщается, что это уроженцы Средней Азии, они были связаны с вербовщиками международных организаций. У них были обнаружены автомат, пистолет и компоненты для изготовления бомбы.
По имеющимся данным, они выражали готовность к совершению терактов на территории России.
Другие подробности спецоперации не приводятся.