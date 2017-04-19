Банду угонщиков иномарок задержали в Иркутске

Сотрудники полиции в Иркутске задержали четверых молодых людей в возрасте от 23 до 29 лет по подозрению в серии угонов иномарок. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Каждому из злоумышленников может грозить до 6 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Завершающая стадия операции была проведена 16 апреля, в момент, когда злоумышленники попытались совершить угон припаркованного на улице Байкальской автомобиля марки Honda Odyssey. Во время захвата подозреваемые хотели скрыться с места преступления, однако были задержаны и доставлены в ближайший отдел полиции. Ими оказались четверо молодых людей в возрасте от 23 до 29 лет. Все они ранее уже судимы, причем двое — за особо тяжкие преступления.

«В машине задержанных полицейские обнаружили и изъяли оборудование, предназначенное для разблокировки противоугонных систем, а также инструменты и приспособления для взлома автомобильных замков. Во время дальнейших следственных действий по месту проживания подозреваемых были изъяты вещественные доказательства, имеющие важное значение для изобличения злоумышленников. Оперативники предполагают, что молодые люди имеют отношение к совершению, как минимум, пяти подобных преступлений», — отметили в ведомстве.

После проведения всех следственно-оперативных действий автомобиль Honda Odyssey был возвращен владелице, которая и не подозревала о его угоне. Обрадованная автоледи искренне поблагодарила полицейских за профессионализм.

Все задержанные по решению суда помещены в изолятор временного содержания.

Напомним, что с начала 2017 года полицейскими Иркутской области были задержаны 60 человек, подозреваемых в кражах и угонах автомототранспорта. Кроме того, оперативники уголовного розыска раскрыли 18 преступлений, совершенных группами профессиональных автоугонщиков.