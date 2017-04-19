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14:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Предполагаемого убийцу Ирины Вахрушевой арестовали на 2 месяца

До 18 июня.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 30-летней жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. Алексея Фалькова закрыли в СИЗО до 18 июня 2017 года, передает «Уралинформбюро».

Преступление было совершено вечером 15 апреля. Свердловчанка шла в гости к подруге, когда на нее напал насильник. Мужчина ударил женщину электрошокером, затащил ее в подвал, надругался над ней и зарезал. Труп он вывез в лес в багажнике своей машины и закопал.

Тело женщины нашли 17 апреля в районе 329 километра Серовского тракта. У нее остался 5-летний сын.

Следует отметить, что ранее Фальков был судим за изнасилование жительницы Березовского. Он освободился в декабре 2015 года. Сегодня в зале суда мужчина утверждал, что психически нездоров.

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