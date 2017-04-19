В Краснодаре ФСБ задержала группировку, готовившую взрывное устройство

Уточняется, что в ходе спецоперации с участием сотрудников Центрального аппарата ФСБ России в Краснодаре была пресечена деятельность группы лиц, активно занимавшихся вовлечением других граждан в религиозно-экстремистскую деятельность. Как пояснили в ФСБ, в своем окружении выявленная группа пропагандировала радикальную исламскую идеологию, высказывала желание принять участие в «джихаде».

«В ходе проведения обыска по месту жительства задержанных были обнаружены компоненты к изготовлению самодельного взрывного устройства (около 150 граммов пластичного взрывчатого веществ), коробки с гайками, религиозно-экстремистская литература», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в ходе осмотра телефонов задержанных были выявлены ссылки на специализированные сайты по взрывчатым веществам и взрывным устройствам, а на страницах в соцсети «ВКонтакте» были обнаружены тексты с признаками религиозно-экстремистского содержания.

В настоящее время выявленная группа задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.