В Крыму без света остались 150 тыс. человек
19 апреля.
19 апреля.
«В 10:39 мск при выведенной в ремонт высоковольтной линии “Насосная-3 — Камыш-Бурун” отключалась
Частично обесточены Нижнегорский, Кировский, Советский, Белогорский, Симферопольский районы, города Судак, Симферополь и Феодосия.
«По Республике Крым остались без электроснабжения около 147,5 тысяч человек», — отмечает
Ступенчатое включение всех потребителей началось в 10:50 мск, через четыре минуты все потребители были запитаны. Линия «Тамань — Кафа цепь 1» включена в работу в 12:30 мск.
В Крыму проживают 1,9 млн человек.