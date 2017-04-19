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14:13 (мск), источник: Интерфакс

В Крыму без света остались 150 тыс. человек

19 апреля. Interfax-Russia.ru — Пять районов и три города Крыма оказались частично обесточены в среду утром из-за срабатывания противоаварийной автоматики, сообщила пресс-служба компании «Крымэнерго».

«В 10:39 мск при выведенной в ремонт высоковольтной линии “Насосная-3 — Камыш-Бурун” отключалась кабельно-воздушная линия “Тамань — Кафа цепь 1” (часть энергомоста — ИФ). В результате сработала локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости», — говорится в пресс-релизе.

Частично обесточены Нижнегорский, Кировский, Советский, Белогорский, Симферопольский районы, города Судак, Симферополь и Феодосия.

«По Республике Крым остались без электроснабжения около 147,5 тысяч человек», — отмечает пресс-служба.

Ступенчатое включение всех потребителей началось в 10:50 мск, через четыре минуты все потребители были запитаны. Линия «Тамань — Кафа цепь 1» включена в работу в 12:30 мск.

В Крыму проживают 1,9 млн человек.

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