В Крыму без света остались 150 тыс. человек

«В 10:39 мск при выведенной в ремонт высоковольтной линии “Насосная-3 — Камыш-Бурун” отключалась кабельно-воздушная линия “Тамань — Кафа цепь 1” (часть энергомоста — ИФ). В результате сработала локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости», — говорится в пресс-релизе.

Частично обесточены Нижнегорский, Кировский, Советский, Белогорский, Симферопольский районы, города Судак, Симферополь и Феодосия.

«По Республике Крым остались без электроснабжения около 147,5 тысяч человек», — отмечает пресс-служба.

Ступенчатое включение всех потребителей началось в 10:50 мск, через четыре минуты все потребители были запитаны. Линия «Тамань — Кафа цепь 1» включена в работу в 12:30 мск.

В Крыму проживают 1,9 млн человек.