В Черном море установят боны на месте крушения сухогруза

. По предварительной информации, судно «Герои Арсенала» было заправлено 19 тоннами дизельного топлива, кроме того на борту находилось более 1,5 тонн моторного масла.

Тем временем зона поисковых работ расширена до 25,5 километра. На месте чрезвычайной ситуации работают шесть судов — «Епископ», «Армада-Навигатор», «Аелос», «Барнет», «Айгас» и аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов», который координирует их действия. Также идет патрулирование прибрежной зоны от мыса Такиль до мыса Чауда — есть надежда обнаружить там пострадавших, которых возможно вынесет на берег волной.

Напомним, в 14 милях от крымского села Яковенково в акватории Черного моря потерпело крушение судно «Герои Арсенала» под флагом Панамы. ЧП произошло в условиях сильного шторма: сухогруз 1980 года выпуска направлялся с зерном из города Азов в Турцию и по одной из версий буквально разломился пополам.