В Черном море установят боны на месте крушения сухогруза

Это делается, чтобы не допустить загрязнения акватории Черного моря горюче-смазочными материалами
. По предварительной информации, судно «Герои Арсенала» было заправлено 19 тоннами дизельного топлива, кроме того на борту находилось более 1,5 тонн моторного масла.
Тем временем зона поисковых работ расширена до 25,5 километра. На месте чрезвычайной ситуации работают шесть судов — «Епископ», «Армада-Навигатор», «Аелос», «Барнет», «Айгас» и аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов», который координирует их действия. Также идет патрулирование прибрежной зоны от мыса Такиль до мыса Чауда — есть надежда обнаружить там пострадавших, которых возможно вынесет на берег волной.
Напомним, в 14 милях от крымского села Яковенково в акватории Черного моря потерпело крушение судно «Герои Арсенала» под флагом Панамы. ЧП произошло в условиях сильного шторма: сухогруз 1980 года выпуска направлялся с зерном из города Азов в Турцию и по одной из версий буквально разломился пополам.
Рано утром поднят на борт судна «Армада Навигатор» первый пострадавший — 35-летний моторист, гражданин Украины. Он был в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Моряку оказали первую доврачебную помощь. Еще двое членов экипажа были обнаружены и подняты на борт судна «Спасатель Демидов» без признаков жизни. Всего на борту судна было 12 моряков. В поисково-спасательных работах задействовано 183 человек личного состава, 23 единиц специализированной техники, в том числе от МЧС России 49 человек личного состава и 7 единиц техники.