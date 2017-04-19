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17:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Причиной пожара в Ныгдинской школе Аларского района Иркутской области мог стать поджог

Правоохранители возбудили уголовное дело.

По предварительной информации, одной из основных причин пожара в Ныгдинской школе Аларского района Иркутской области мог стать поджог. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Главное управление МВД России по Иркутской области направило в Аларский район группу опытных сотрудников, которые окажут практическую помощь межмуниципальному отделу МВД России «Черемховский» в выяснении обстоятельств возгорания школы в селе Ныгда.

«За информацию, которая будет способствовать установлению виновных, объявлено крупное вознаграждение. В настоящее время оперативники, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также сотрудники других подразделений устанавливают возможных свидетелей и очевидцев, проводят комплекс мероприятий, направленных на поиск лиц, причастных к произошедшему», — отметили в ведомстве.

Напомним, что пожар в Ныгдинской школе в Аларском районе Иркутской области произошел сегодня утром, 19 апреля. Возгорание удалось локализовать в 05.33 по местному времени. Школа располагалась в двух зданиях: одно повреждено огнем, второе не пострадало. Всего в образовательном учреждении 11 классов, занимается 101 учащийся. Пять классов, которые учились в сгоревшем здании, продолжат заниматься во втором блоке. Еще для одного класса образовательный процесс будет организован в сельской библиотеке. Дети будут учиться в две смены: в первую — 1−4, 9 и 11 классы, во вторую — оставшиеся. Образовательный процесс возобновится с 24 апреля.

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