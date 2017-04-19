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17:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель автомобиля Nissan в Иркутске сбил пешехода и умер от сердечного приступа

Проводится проверка.

Водитель Nissan Qashqai почувствовал себя за рулем плохо, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода и два припаркованных автомобиля возле торгового цента «Город Мастеров» в Иркутске. По словам медиков, мужчина умер от острой сердечной недостаточности. Пешеход получил не значительные травмы, а автомобили небольшие вмятины. Полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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