В Омске задержаны злоумышленники, инсценировавшие ДТП ради страховки

Полицейские задержали подозреваемых в инсценировке ДТП. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Советского округа по статье «Мошеничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. О факте нарушения сообщил представитель страховой компании, который заподозрил обман со стороны клиентов.

По версии правоохранителей мужчины 26 и 50 лет решили получить страховые выплаты по подложным документам. Авария произошла в начале апреля. Её обстоятельства зафиксировали аварийные комиссары и передали страховщикам. Последние провели техническую экспертизу и выяснили, что повреждения автомобиля не соответствуют тем обстоятельствам ДТП, которые перечислил аварийный комиссар. «Пострадавшему» было отказано в уплате больше 50 тысяч рублей по страховому случаю.

Фигуранты уголовного дела задержаны. Правоохранители выяснили, что реальная авария с участием этих автомобилей произошла намного раньше. Однако у виновника ДТП не была оформлена страховка. В итоге автомобилисты договорились инсценировать ДТП, когда страховой полис будет получен.