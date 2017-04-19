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14:56 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Жители домов на 155 улицах Новороссийска остались без света

Обходиться без света жителям кубанского города-героя придется до вечера.

Краснодар, 19 апреля, KrasnodarMedia.

Жители домов 155 новороссийских улиц остались без света. Это плановое отключение электроэнергии, связанное с ремонтными работами на линии электропередачи. Они продлятся девять часов. Из-за этого на объектах общественного назначения включены резервные источники электропитания. Также в мэрии Новороссийска отметили, что в этот период будет приостановлено движение троллейбусов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Блокнот Краснодар».

«Сегодня, 19 апреля, в кубанском городе-герое приостановили подачу электричества.

Без главной коммуникации остались жители домов на 155 улицах. Оторванными от света оказались Центральный, Южный и Приморский районы. Также без электричества остались жители 13-го микрорайона и села Борисовка. Это связано с плановыми ремонтными работами на высоковольтной линии на участке «Кирилловская — Южная».

Как сообщили специалисты компании «Юго-Западные электросети», отключение энергосистемы будет с 8:00 до 17:00 сегодняшнего дня. Из-за этого предприняты следующие меры: на объектах общественного назначения (школы, детсады, поликлиники) включены резервные источники электропитания. Также в мэрии отметили, что в этот период будет приостановлено движение троллейбусов. Посмотреть полный список улиц, отключенных от коммуникации можно на официальном сайте администрации Новороссийска, — сообщает «Блокнот Краснодар».

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