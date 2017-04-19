Жители домов на 155 улицах Новороссийска остались без света

Краснодар, 19 апреля, KrasnodarMedia.

Жители домов 155 новороссийских улиц остались без света. Это плановое отключение электроэнергии, связанное с ремонтными работами на линии электропередачи. Они продлятся девять часов. Из-за этого на объектах общественного назначения включены резервные источники электропитания. Также в мэрии Новороссийска отметили, что в этот период будет приостановлено движение троллейбусов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Блокнот Краснодар».

«Сегодня, 19 апреля, в кубанском городе-герое приостановили подачу электричества.

Без главной коммуникации остались жители домов на 155 улицах. Оторванными от света оказались Центральный, Южный и Приморский районы. Также без электричества остались жители 13-го микрорайона и села Борисовка. Это связано с плановыми ремонтными работами на высоковольтной линии на участке «Кирилловская — Южная».