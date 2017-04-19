Жители домов на 155 улицах Новороссийска остались без света
Обходиться без света жителям кубанского
Обходиться без света жителям кубанского
Краснодар, 19 апреля, KrasnodarMedia.
Жители домов 155 новороссийских улиц остались без света. Это плановое отключение электроэнергии, связанное с ремонтными работами на линии электропередачи. Они продлятся девять часов.
«Сегодня, 19 апреля, в кубанском
Без главной коммуникации остались жители домов на 155 улицах. Оторванными от света оказались Центральный, Южный и Приморский районы. Также без электричества остались жители 13-го микрорайона и села Борисовка. Это связано с плановыми ремонтными работами на высоковольтной линии на участке «Кирилловская — Южная».
Как сообщили специалисты компании «Юго-Западные электросети», отключение энергосистемы будет с 8:00 до 17:00 сегодняшнего дня.