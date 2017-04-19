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14:55 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция завела дело на калининградца, сбившего женщину на переходе

ДТП произошло 26 марта.

Источник: Калининград.Ru

Полиция Калининграда возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала женщина. Авария произошла 26 марта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Состав преступления усмотрели в действиях 37-летнего водителя «Ауди 200». По данным следствия, мужчина сбил женщину, когда она пересекала дорогу по «зебре» на улице Черняховского. Пострадавшая получила травму ноги и её госпитализировали. В полиции отметили, что здоровью пешехода был причинён тяжкий вред.

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