Полиция завела дело на калининградца, сбившего женщину на переходе

Полиция Калининграда возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала женщина. Авария произошла 26 марта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Состав преступления усмотрели в действиях 37-летнего водителя «Ауди 200». По данным следствия, мужчина сбил женщину, когда она пересекала дорогу по «зебре» на улице Черняховского. Пострадавшая получила травму ноги и её госпитализировали. В полиции отметили, что здоровью пешехода был причинён тяжкий вред.