В «Новую газету» пришел конверт с белым порошком
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — В «Новую газету» поступил конверт с белым порошком, в настоящий момент в здании работают службы МЧС и полиции.
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — В «Новую газету» поступил конверт с белым порошком, в настоящий момент в здании работают службы МЧС и полиции.
«Около 11:00 утра в редакцию “Новой газеты” поступил конверт без подробного обратного адреса на имя руководства газеты. Внутри конверта обнаружен белый порошок неизвестного происхождения», — сообщается в среду на сайте издания. К публикации приложена фотография конверта, на котором в графе «Откуда» шариковой ручкой от руки написано «Грозный».
«В данный момент в здании редакции работают оперативные службы МЧС и полиции», — добавили в газете. Как отметила «Интерфаксу»
«Интерфакс» не располагает комментарием оперативных служб по этому поводу.
Реакция властей на публикации в «Новой газете».
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