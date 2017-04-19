В «Новую газету» пришел конверт с белым порошком

«Около 11:00 утра в редакцию “Новой газеты” поступил конверт без подробного обратного адреса на имя руководства газеты. Внутри конверта обнаружен белый порошок неизвестного происхождения», — сообщается в среду на сайте издания. К публикации приложена фотография конверта, на котором в графе «Откуда» шариковой ручкой от руки написано «Грозный».

«В данный момент в здании редакции работают оперативные службы МЧС и полиции», — добавили в газете. Как отметила «Интерфаксу» пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова, работа оперативных служб не создает проблем для редакции, коллектив работает в штатном режиме. Она добавила, что эвакуация редакции не проводилась.

«Интерфакс» не располагает комментарием оперативных служб по этому поводу.

Реакция властей на публикации в «Новой газете».