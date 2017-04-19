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16:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина до смерти избил мать в Иркутской области

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

34-летний мужчина подозревается в убийстве матери в Черемхове Иркутской области. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина может провести в тюрьме 10 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Вечером 15 апреля в полицию Черемхово поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Декабрьских Событий мужчина причинил телесные повреждения своей матери.

«На месте происшествия следователями СКР совместно с сотрудниками полиции было обнаружено тело женщины 1957 года рождения со следами побоев. По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался сын потерпевшей. Установлено, что преступление было совершено на почве неприязненных отношений (требовал у матери денежные средства, она отказала, и между ними возникла ссора)», — отметили в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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