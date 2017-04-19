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15:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми разыскивают мужчину с психическим расстройством

Полиция и родственники ищут 47-летнего Сергея Батюкова.

Волонтёры и полиция разыскивают пропавшего без вести 47-летнего Сергея Батюкова. Как сообщают волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой, в последний раз мужчину видели 13 апреля. Со слов родственников, пропавший страдает психическими расстройствами.

Приметы: рост 150, вес около 45 кг, при ходьбе наклоняется вперед, хромает. Был одет в коричневую куртку на молнии, джинсы, бейсболку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба звонить в полицию.

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