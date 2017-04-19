В Перми разыскивают мужчину с психическим расстройством

Волонтёры и полиция разыскивают пропавшего без вести 47-летнего Сергея Батюкова. Как сообщают волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой, в последний раз мужчину видели 13 апреля. Со слов родственников, пропавший страдает психическими расстройствами.

Приметы: рост 150, вес около 45 кг, при ходьбе наклоняется вперед, хромает. Был одет в коричневую куртку на молнии, джинсы, бейсболку.