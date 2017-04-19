Супружеская пара насмерть отравилась угарным газом в Волгоградской области

Как сообщает ВДТВ руководитель Котовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Волгоградской области Бадма Гиляндиков, полицию вызвали родственники пожилой четы. Они пришли к пенсионерам вечером, но дверь им никто не открыл.

Когда дверь вскрыли, пожилых людей обнаружили лежащими в своей постели. В доме печное отопление, при этом вытяжка оказалась закрытой. Угарный газ постепенно скапливался в доме, что и привело к печальному финалу, по предварительным данным.

Следственный отдел проводит проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Однако телесных повреждений, других признаков насильственной смерти у погибших нет.