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15:16 (мск), источник: ИА REGNUM

На Урале суд отправил под стражу обвиняемого в резонансном преступлении

Ранее арестованный был судим за аналогичные преступления.

На Урале городской суд Верхней Пышмы отправил под арест до 17 июня 2017 года гражданина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 30-летней местной жительницы. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Она отметила, что арестованный, который проходит по делу в статусе обвиняемого, уже полностью признал свою вину, а ранее был судим за аналогичные преступления. В пресс-службе следственного управлении СКР по Свердловской области уточнили, что гражданину предъявлены обвинения в убийстве сопряжённом с преступлением сексуального характера, наказание за которые предусматривает вплоть до пожизненного заключения в местах лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 15 апреля 2017 года. В тот вечер потерпевшая отправилась в гости к своей подруге, но так и не дошла до неё. Вскоре забеспокоились родственники женщины, которые сразу заявили о пропаже человека, так как она, являясь матерью пятилетнего ребёнка, никогда ранее не уходила из дома надолго.

На место прибыли сыщики уголовного розыска и следователи. Сотрудники правоохранительных органов изучили путь, по которому должна была следовать женщина. Они обнаружили на двери, ведущей в подвальное помещение одного из домов, следы крови. В итоге было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Вскоре, 18 апреля был задержан подозреваемый. Им оказался работавший токарем 35-летний рецидивист из Екатеринбурга. В ходе допроса он признался в убийстве женщины и указал место куда спрятал её тело.

Отметим, что в Верхней Пышме это преступление вызвало широкий резонанс. После сообщения об её исчезновении к поиску подключились волонтёры. А после того как стало известно об убийстве, местные жители несут цветы к двери в подвальное помещение дома, где предположительно произошло преступление.

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