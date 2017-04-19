На Урале суд отправил под стражу обвиняемого в резонансном преступлении
Ранее арестованный был судим за аналогичные преступления.
Ранее арестованный был судим за аналогичные преступления.
На Урале городской суд Верхней Пышмы отправил под арест до 17 июня 2017 года гражданина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 30-летней местной жительницы. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель
Она отметила, что арестованный, который проходит по делу в статусе обвиняемого, уже полностью признал свою вину, а ранее был судим за аналогичные преступления. В
Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 15 апреля 2017 года. В тот вечер потерпевшая отправилась в гости к своей подруге, но так и не дошла до неё. Вскоре забеспокоились родственники женщины, которые сразу заявили о пропаже человека, так как она, являясь матерью пятилетнего ребёнка, никогда ранее не уходила из дома надолго.
На место прибыли сыщики уголовного розыска и следователи. Сотрудники правоохранительных органов изучили путь, по которому должна была следовать женщина. Они обнаружили на двери, ведущей в подвальное помещение одного из домов, следы крови. В итоге было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Вскоре, 18 апреля был задержан подозреваемый. Им оказался работавший токарем 35-летний рецидивист из Екатеринбурга. В ходе допроса он признался в убийстве женщины и указал место куда спрятал её тело.
Отметим, что в Верхней Пышме это преступление вызвало широкий резонанс. После сообщения об её исчезновении к поиску подключились волонтёры. А после того как стало известно об убийстве, местные жители несут цветы к двери в подвальное помещение дома, где предположительно произошло преступление.