По факту гибели полугодовалой девочки в больнице им. Семашко возбудили уголовное дело

Напомним, по словам родителей, девочке плохо стало вечером 24 февраля. Когда началась рвота, вызвали «скорую помощь», маму с ребенком привезли сначала в первую городскую больницу, откуда их своим ходом перенаправили в больницу им. Семашко. Там лишь в 9:30 25 февраля медсестра сделала ребенку укол, вскоре младенцу стало совсем плохо, девочку забрали в реанимацию, а в 11:30 констатировали ее смерть.

Родители считают, что ребенка можно было бы спасти, прояви медики чуть больше усердия и сострадания, поэтому написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить, насколько профессионально действовали врачи. Из прокуратуры материалы передали в СУ СК РФ по Самарской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

«14 апреля уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей”, — сообщила зампрокурора Промышленного района Ольга Иерусалимова. — Решение по делу еще не принято, ход расследования мы держим на контроле».