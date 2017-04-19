ОЗХО подтвердила использование зарина или подобного вещества в провинции Идлиб

Однако официальное заявление ОЗХО еще не делало. Как отмечает агентство, результаты исследований специалистов ОЗХО совпали с выводами турецких и британских экспертов.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что если спецслужбы США продолжат скрывать якобы имеющиеся у них свидетельства преступлений против человечности, то это будет значить, что никаких бесспорных доказательств нет.