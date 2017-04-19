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15:32 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ОЗХО подтвердила использование зарина или подобного вещества в провинции Идлиб

Зарин или аналогичное запрещенное вещество было использовано при нападении на Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, сообщает Reuters со ссылкой на британскую делегацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и гендиректора организации Ахмета Узюмджю.

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Однако официальное заявление ОЗХО еще не делало. Как отмечает агентство, результаты исследований специалистов ОЗХО совпали с выводами турецких и британских экспертов.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что если спецслужбы США продолжат скрывать якобы имеющиеся у них свидетельства преступлений против человечности, то это будет значить, что никаких бесспорных доказательств нет.

Напомним, США уверены, что 4 апреля сирийский режим нанес удар с применением химического оружия, использовав отравляющее вещество нервно-паралитического действия зарин, в южной провинции Идлиб. По сообщениям наблюдателей, число жертв атаки составляет от 50 до 100 человек.

Комментарии
1
игорь курочкин
Теперь осталось узнать как амеры туда его закинули!?!?
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