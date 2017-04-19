ОЗХО подтвердила использование зарина или подобного вещества в провинции Идлиб
Зарин или аналогичное запрещенное вещество было использовано при нападении на
Зарин или аналогичное запрещенное вещество было использовано при нападении на
Однако официальное заявление ОЗХО еще не делало. Как отмечает агентство, результаты исследований специалистов ОЗХО совпали с выводами турецких и британских экспертов.
Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что если спецслужбы США продолжат скрывать якобы имеющиеся у них свидетельства преступлений против человечности, то это будет значить, что никаких бесспорных доказательств нет.
Напомним, США уверены, что 4 апреля сирийский режим нанес удар с применением химического оружия, использовав отравляющее вещество