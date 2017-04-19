В Башкирии ночью рецидивист напал на 27-летнюю девушку
Сейчас он находится под стражей.
Сейчас он находится под стражей.
Жительница Октябрьского поздней ночью возвращалась домой — допоздна засиделась у брата в гостях, и вместо того, чтобы вызвать такси, решила прогуляться. О чем после она пожалела.
На одной из улиц к девушке подбежал неизвестный, ударил ее
Перепуганная девушка добралась до дома, вызвала скорую и полицию, позвонила брату. Родственник быстро нашел бандита — помогла специальная программа в телефоне. А подоспевшие полицейские задержали злодея.
— Им оказался 31-летний местный житель, неоднократно судимый. Он не стал отпираться и вернул телефон, — пояснили в
Но после этого злодея не отпустили: сейчас он в СИЗО, за разбой ему грозит до 8 лет лишения свободы.