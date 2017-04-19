В Башкирии ночью рецидивист напал на 27-летнюю девушку

Жительница Октябрьского поздней ночью возвращалась домой — допоздна засиделась у брата в гостях, и вместо того, чтобы вызвать такси, решила прогуляться. О чем после она пожалела.

На одной из улиц к девушке подбежал неизвестный, ударил ее чем-то тяжелым по голове, а когда она упала, начал бить по лицу. Злодей отобрал у своей жертвы телефон и деньги, после чего скрылся.

Перепуганная девушка добралась до дома, вызвала скорую и полицию, позвонила брату. Родственник быстро нашел бандита — помогла специальная программа в телефоне. А подоспевшие полицейские задержали злодея.

— Им оказался 31-летний местный житель, неоднократно судимый. Он не стал отпираться и вернул телефон, — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.

Но после этого злодея не отпустили: сейчас он в СИЗО, за разбой ему грозит до 8 лет лишения свободы.