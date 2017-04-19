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16:10 (мск), источник: Интерфакс

Девять человек с затонувшего в Керченском проливе сухогруза пока не нашли

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Судьба девяти из 12 членов экипажа сухогруза «Герои Арсенала», затонувшего в Керченском проливе, остается неизвестной, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в среду.

Там отметили, что в районе крушения обнаружены спасательный плот и шлюпка без людей.

Ранее спасатели подняли из воды тела двух погибших моряков, их личности устанавливаются. Один член экипажа спасен.

Для проведения поисково-спасательных работ на береговой линии созданы 16 мобильных групп и три стационарных поста. В районе операции заняты 13 морских судов и два вертолета МИ-8 МЧС.

«Проведена подготовка к работам по ликвидации возможного разлива нефтепродуктов. Однако данные воздушной разведки не подтверждают разлива на месте происшествия», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что около в 3:30 по московскому времени в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива потерпел крушение и затонул сухогруз «Герои Арсенала».

Сухогруз под флагом Панамы следовал с грузом зерна из порта Азов Ростовской области в Турцию. На борту судна находился экипаж из 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии).

По информации «Росморречфлота», причиной морской катастрофы стал шторм.

Возбуждено дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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