В отправленном «Новой газете» белом порошке не нашли опасных веществ
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU —
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU —
«В настоящий момент полиция уехала, забрав конверт с собой.
Сам факт появления в здании «Новой газеты» этого конверта журналисты оценивают как «неудачную шутку» на фоне общего невроза. «К сожалению, это происходит не в первый раз. В редакцию уже приходил несколько лет назад конверт с подозрительным порошком. Видимо, и в этот раз
В среду утром в «Новую газету» поступил конверт с белым порошком неизвестного происхождения, на котором в графе «Откуда» шариковой ручкой от руки было написано «Грозный». Эвакуация редакции не проводилась.
«Интерфакс» не располагает комментариями оперативных служб по этому поводу.
Реакция властей на публикации в «Новой газете»
Ранее «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, кроме того,
В свою очередь Совет по правам человека при главе Чечни сообщил, что проанализировал сведения о преследовании
В Совете заявляют, что автор статьи основывался на домыслах и недостоверных сведениях, а причины для ее написания «не имеют ничего общего с общепринятыми нормами профессиональной журналистской деятельности» и являются провокацией.