В отправленном «Новой газете» белом порошке не нашли опасных веществ

«В настоящий момент полиция уехала, забрав конверт с собой. Экспресс-анализ порошка, сделанный сотрудниками полиции на месте, показал, что там нет опасных веществ», — сказала она. По словам собеседницы агентства, позднее будет проведена экспертиза вещества из конверта.

Сам факт появления в здании «Новой газеты» этого конверта журналисты оценивают как «неудачную шутку» на фоне общего невроза. «К сожалению, это происходит не в первый раз. В редакцию уже приходил несколько лет назад конверт с подозрительным порошком. Видимо, и в этот раз кто-то решил подлить масла в огонь», — пояснила пресс-секретарь газеты.

В среду утром в «Новую газету» поступил конверт с белым порошком неизвестного происхождения, на котором в графе «Откуда» шариковой ручкой от руки было написано «Грозный». Эвакуация редакции не проводилась.

«Интерфакс» не располагает комментариями оперативных служб по этому поводу.

Реакция властей на публикации в «Новой газете»

Ранее «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, кроме того, из-за сексуальной ориентации убиты как минимум три человека. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эту информацию, отметив, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают достоверной информацией о якобы преследовании в Чечне мужчин гомосексуальной ориентации. «Мы не знаем, насколько эта информация соответствует действительности. Безусловно, есть публикации, и органы внутренних дел будут проверять», — сказал Песков журналистам.

В свою очередь Совет по правам человека при главе Чечни сообщил, что проанализировал сведения о преследовании ЛГБТ-сообщества в республике и не нашел им «даже косвенного подтверждения». «Внимательно изучив статью “Убийство чести”, а также проанализировав поступающую информацию и встретившись с источниками информации, члены Совета не нашли даже косвенного подтверждения упомянутым в статье якобы фактам», — говорится в заявлении на сайте СПЧ при президенте РФ.

В Совете заявляют, что автор статьи основывался на домыслах и недостоверных сведениях, а причины для ее написания «не имеют ничего общего с общепринятыми нормами профессиональной журналистской деятельности» и являются провокацией.