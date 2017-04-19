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15:43 (мск), источник: "Российская газета"

Спасенный моряк рассказал о крушении сухогруза в Черном море

Южная транспортная прокуратура признала законным и обоснованным уголовное дело, возбужденное по факту крушения сухогруза в Черном море.

Как уже сообщала «РГ», уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 263 УК РФ было возбуждено Краснодарским следственным отделом Южного СУТ СК России.

Кроме того, Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности плавания.

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, пот уточненным данным, ЧП произошло в 14 милях южнее Керченского пролива, за границами территориального моря Российской Федерации, вне границ акваторий морских портов.

По информации источника в правоохранительных органах, преодолев Керченский пролив, судно решило здесь переждать шторм и бросило якорь. Сняться с якорной стоянки сухогруз не сумел из-за большой волны, натянувшей якорную цепь и расколовшей корабль. Это случилось около 3 часов 30 минут: точное время известно по сигналу SOS, поступившему с борта судна.

Как считают эксперты, корабль должен был переждать шторм в безопасной бухте, а не выходить в море, но правоохранители пока не называют причины катастрофы, считая это преждевременным. Поиски членов экипажа затонувшего судна, в том числе его капитана, продолжаются.

Как уж сообщалось, пока удалось поднять из воды троих моряков, в том числе одного — живого. Корреспонденту «РГ» удалось узнать его имя. Это 35-летний гражданин Украины Константин Черненко. В настоящее время он находится на борту танкера «Волгонефть 18».

Спасатели подняли его на борт в состоянии сильного переохлаждения, сейчас его состояние удовлетворительное. По словам этого моряка, на судне он работал мотористом. Он рассказал, что по сигналу SOS все члены экипажа собрались на мостике корабля, на всех были одеты гидрокостюмы. После крушения судна спасались на шлюпках и плотах.

По информации морского спасательного координационного центра Новороссийска, на телах двоих членов экипажа, поднятых из воды, были гидрокостюмы.

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