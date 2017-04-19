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18:04 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже изъяли 9 000 литров поддельного и опасного для здоровья алкоголя

Против подозреваемых возбудили уголовное дело.

В Воронеже полицейские пресекли факт незаконного оборота алкоголя. Стражи порядка выяснили, что хранили, перевозили и сбывали подделку трое жителей города.

Полицейские и сотрудники СКР провели в квартирах, гаражах и на складах бутлегеров обыски. Они прошли практически во всех районах областного центра.

«Изъято 9 000 литров алкогольной продукции, — рассказали в МВД. — Экспертиза показала, что образцы могут угрожать здоровью и даже жизни человека в случае их употребления».

Против двух 27-летних и одного 36-летнего воронежца завели уголовное дело (ч. 2 ст. 238 УК). Им грозит до 6 лет тюрьмы.

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