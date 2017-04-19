Два года колонии: в Ростове вынесен приговор по делу о финансировании терроризма

Как установили следователи, в мае 2014 года Ринат Абдурахманов, узнав, что знакомый готовится уехать в Сирию и примкнуть к организации «Исламское государство», передал ему деньги на авиабилет до Турции. Также Абдурахманов в июле 2014 года перевел 90 тысяч рублей на номер банковской карты, принадлежащей жителю Ставропольского края.

Отметим, что сегодня дело рассматривали в особом порядке — накануне Абдурахманов полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. В ходе прения сторон адвокат подсудимого рассказал о том, что могло подтолкнуть его подопечного на передачу денег.

«В 2014 году он столкнулся с вымогательством денежных средств со стороны участников незаконных вооруженных формирований. Соответствующие требования выдвигались в виде видеообращений, записанных на флешку. Они адресованы именно Абдурахманову с требованием передачи двух миллионов рублей. Ему угрожали, что в случае отказа он будет удит», — рассказал адвокат Марат Гаджимурадов.

При вынесении приговора суд принял во внимание, что у Рината Абдурахманова двое несовершеннолетних детей. Приговор: два года лишения свободы в колонии общего режима.