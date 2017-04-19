Ребенок погиб под колесами трактора в Красносулинском районе
11-летний мальчик погиб под колесами трактора в селе Табунщиково Красносулинского района Ростовской области, сообщает ruffnews.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
11-летний мальчик погиб под колесами трактора в селе Табунщиково Красносулинского района Ростовской области, сообщает ruffnews.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 18 апреля около 17.30 на улице Гагарина.
Сообщается, что ребенок запрыгнул на ось прицепа ехавшего по улице трактора Т-40, не удержался и попал под заднее колесо.
От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Полиция начала проверку по факту инцидента.