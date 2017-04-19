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16:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ребенок погиб под колесами трактора в Красносулинском районе

11-летний мальчик погиб под колесами трактора в селе Табунщиково Красносулинского района Ростовской области, сообщает ruffnews.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 18 апреля около 17.30 на улице Гагарина.

Сообщается, что ребенок запрыгнул на ось прицепа ехавшего по улице трактора Т-40, не удержался и попал под заднее колесо.

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Полиция начала проверку по факту инцидента.

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