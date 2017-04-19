Омелян уточнил информацию о жертвах непогоды: Четверо погибших, 9 пострадавших

Ранее в МИУ сообщали о 7 погибших на дорогах за сегодняшний день.

По уточненным данным, сегодня на дорогах Украины погибли 4 человека, 9 травмированы. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Хотел бы сразу откорректировать информацию — погибли 4 человека, по нашим данным, и 9 травмированы. Худшая ситуация — когда на трассе водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и было столкновение с грузовым автомобилем MAN», — отметил Омелян.

По его словам, ситуация осложняется тем, что многие машины перешли на летнюю резину. Водителей просят воздержаться сегодня и, возможно, завтра от поездок. Техника расчищает трассы 5 областей, оказавшихся под снежным ударом (Полтавская, Запорожская, Харьковская, Херсонская, особенно Днепропетровская).

«Ограничения для грузовиков и пассажирского автотранспорта мы ввели в 9:30 в Днепропетровской области на 4-х участках. После расчистки трасс мы сейчас снимаем эти ограничения. На дорогах работают 264 единицы техники», — отметил Омелян.