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16:16 (мск), источник: 112.ua

Омелян уточнил информацию о жертвах непогоды: Четверо погибших, 9 пострадавших

Водителей просят воздержаться сегодня и, возможно, завтра от поездок.

Источник: 112.ua

По уточненным данным, сегодня на дорогах Украины погибли 4 человека, 9 травмированы. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Ранее в МИУ сообщали о 7 погибших на дорогах за сегодняшний день.

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«Хотел бы сразу откорректировать информацию — погибли 4 человека, по нашим данным, и 9 травмированы. Худшая ситуация — когда на трассе водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и было столкновение с грузовым автомобилем MAN», — отметил Омелян.

По его словам, ситуация осложняется тем, что многие машины перешли на летнюю резину. Водителей просят воздержаться сегодня и, возможно, завтра от поездок. Техника расчищает трассы 5 областей, оказавшихся под снежным ударом (Полтавская, Запорожская, Харьковская, Херсонская, особенно Днепропетровская).

«Ограничения для грузовиков и пассажирского автотранспорта мы ввели в 9:30 в Днепропетровской области на 4-х участках. После расчистки трасс мы сейчас снимаем эти ограничения. На дорогах работают 264 единицы техники», — отметил Омелян.

Погоду в Украине 18—19 апреля определяет холодный воздух арктического происхождения. Наиболее сложная ситуация в Харькове и Днепре, где прошли сильные снегопады, также неблагоприятная погода наблюдается в Полтавской и Запорожской областях.

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