СМИ узнали имена членов экипажа затонувшего в Керченском проливе сухогруза
На борту корабля находились 11 мужчин и
На борту корабля находились 11 мужчин и
Российское МЧС опубликовало список находившихся на борту затонувшего в Керченском проливе турецкого сухогруза GEROI ARSENALA. об этом сообщает Центр журналистских расследований.
В списке 11 мужчин и женщина-кок:
Как известно, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», на борту которого находились 9 украинцев. Всего на борту судна было 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию.