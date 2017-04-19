СМИ узнали имена членов экипажа затонувшего в Керченском проливе сухогруза

Российское МЧС опубликовало список находившихся на борту затонувшего в Керченском проливе турецкого сухогруза GEROI ARSENALA. об этом сообщает Центр журналистских расследований.

В списке 11 мужчин и женщина-кок:

Глазко И. — Украина.

Ведерников А. — Россия.

Меснянкин А. — Украина.

Синюк Д. — Украина.

Патеев Д. — Россия.

Пантюхов А. — Украина.

Каджая Л. — Грузия.

Ганчевский Н. — Украина.

Бицюра А. — Украина.

Черненко К. — Украина.

Гончаренко А. — Украина.

Свечкарь М. — Украина (кок).

Как известно, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», на борту которого находились 9 украинцев. Всего на борту судна было 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию.