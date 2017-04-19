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16:10 (мск), источник: УНИАН

СМИ узнали имена членов экипажа затонувшего в Керченском проливе сухогруза

На борту корабля находились 11 мужчин и женщина-кок.

Источник: УНИАН

Российское МЧС опубликовало список находившихся на борту затонувшего в Керченском проливе турецкого сухогруза GEROI ARSENALA. об этом сообщает Центр журналистских расследований.

В списке 11 мужчин и женщина-кок:

  • Глазко И. — Украина.
  • Ведерников А. — Россия.
  • Меснянкин А. — Украина.
  • Синюк Д. — Украина.
  • Патеев Д. — Россия.
  • Пантюхов А. — Украина.
  • Каджая Л. — Грузия.
  • Ганчевский Н. — Украина.
  • Бицюра А. — Украина.
  • Черненко К. — Украина.
  • Гончаренко А. — Украина.
  • Свечкарь М. — Украина (кок).

Как известно, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», на борту которого находились 9 украинцев. Всего на борту судна было 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию.

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