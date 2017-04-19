Источник: в районе крушения сухогруза нашли тело третьего погибшего

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». Ранее сообщалось, что спасен один моряк, обнаружены тела трех погибших, два из них подняты на спасательное судно.

«Еще одно тело погибшего извлечено из воды, всего трое погибших», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, сухогруз следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.