Ространснадзор создал комиссию по расследованию причин крушения сухогруза в Черном море
КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Комиссия по расследованию и установлению причин крушения сухогруза в Черном море создана в Ространснадзоре, сообщила в среду
КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Комиссия по расследованию и установлению причин крушения сухогруза в Черном море создана в Ространснадзоре, сообщила в среду
«Решением руководителя Ространснадзора создана комиссия по расследованию аварии и установлению ее причин. В состав комиссии включены сотрудники управления государственного морского и речного надзора центрального аппарата Ространснадзора, сотрудники Южного управления государственного морского и речного надзора, капитан морского порта Новороссийск, представитель Российского морского регистра судоходства», — говорится в сообщении.
Стоящий на рейде сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в среду в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск.
На борту находились 12 членов экипажа — девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Спасенный гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, находится на борту спасательного судна — танкера «Волгонефть 18». Он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения, ему оказана первая доврачебная помощь.