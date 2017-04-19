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16:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Облсуд берется за дело об убийстве 4 человек в Монетном

Обвиняемому грозит пожизненный срок.

20 апреля 2017 года в Свердловском облсуде стартует процесс по делу об убийстве четырех человек в поселке Монетный. На скамье подсудимых — 46-летний житель Березовского Юргис Багауыв, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе суда.

Вечером 25 декабря 2016 года в частном доме на улице Советской выпивала компания из пяти человек. Собутыльники поругались. Один из них дождался, когда все уснут, и зарубил остальных. Трупы он бросил в подпол и поджег дом. Убитых нашли спустя четыре дня, через неделю поймали злоумышленника.

Ранее Багауыв был неоднократно судим, в том числе за убийство. Он признан вменяемым. Мужчине грозит пожизненное заключение.

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