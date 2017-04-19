К поиску пропавшей в Челябинской области женщины подключились студенты и егери
Сотрудники МВД по Аргаяшскому району Челябинской области продолжают поиск без вести пропавшей прошлой осенью Олеси Габбасовой.
Сотрудники МВД по Аргаяшскому району Челябинской области продолжают поиск без вести пропавшей прошлой осенью Олеси Габбасовой.
Как уже писало агентство «Урал-пресс-информ», в октябре 2016 года уроженка деревни Бажикаева ушла из дома, и с тех пор нет никаких известий о ее местонахождении. Но к текущему моменту оперативники установили, что с декабря 2016 по январь 2017 года молодую женщину видели в поселке Метлино — уже в Озёрском городском округе. Информацию об этом обнародовала
Также в ходе розыскных мероприятий была «прочёсана» обширная территория: лесные массивы возле деревни Курманова, Большая Ультракова, берега озера Мышты, окрестности Аргаяшского молокозавода. Теперь наряду с оперативниками к поиску пропавшей подключились члены народной дружины «За правопорядок», студенты местного техникума и егери. Но пока их поиски не увенчались успехом.
Напомним, что Олеся Рафаиловна Габбасова, 1.11.1985 года рождения, на момент пропажи была одета в куртку
При ее обнаружении или владении информацией о местонахождении девушки просьба срочно позвонить по телефону в ОМВД РФ по Аргаяшскому району: 8- (35131)-2−20−35, 2−18−49, 8−908−70−76−373. Вознаграждение гарантируется.