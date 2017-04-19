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16:10 (мск), источник: Uralpress.ru

К поиску пропавшей в Челябинской области женщины подключились студенты и егери

Сотрудники МВД по Аргаяшскому району Челябинской области продолжают поиск без вести пропавшей прошлой осенью Олеси Габбасовой.

Как уже писало агентство «Урал-пресс-информ», в октябре 2016 года уроженка деревни Бажикаева ушла из дома, и с тех пор нет никаких известий о ее местонахождении. Но к текущему моменту оперативники установили, что с декабря 2016 по январь 2017 года молодую женщину видели в поселке Метлино — уже в Озёрском городском округе. Информацию об этом обнародовала пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Также в ходе розыскных мероприятий была «прочёсана» обширная территория: лесные массивы возле деревни Курманова, Большая Ультракова, берега озера Мышты, окрестности Аргаяшского молокозавода. Теперь наряду с оперативниками к поиску пропавшей подключились члены народной дружины «За правопорядок», студенты местного техникума и егери. Но пока их поиски не увенчались успехом.

Напомним, что Олеся Рафаиловна Габбасова, 1.11.1985 года рождения, на момент пропажи была одета в куртку салатово-синего цвета, белую вязаную шапку, синие джины и кроссовки. На вид ей 30−35 лет, рост 160 см, телосложение плотное, карие глаза, черные волосы и чёлка до бровей. Из особых примет: заметный шрам внизу живота.

При ее обнаружении или владении информацией о местонахождении девушки просьба срочно позвонить по телефону в ОМВД РФ по Аргаяшскому району: 8- (35131)-2−20−35, 2−18−49, 8−908−70−76−373. Вознаграждение гарантируется.

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