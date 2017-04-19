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16:13 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На Северном кладбище Уфы увязают в грязи похоронные катафалки

По колено в грязи. На Северном кладбище в Уфе и без того печальный обряд погребения омрачает бездорожье, говорят посетители.

Чтобы попрощаться с близкими, уфимцам приходится преодолевать пешком несколько сотен метров по весенней распутице. Асфальт в новых кварталах не проложили. Почему дороги до сих пор нет, выяснял Анвар Аслямов.

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