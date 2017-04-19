На Северном кладбище Уфы увязают в грязи похоронные катафалки
По колено в грязи. На Северном кладбище в Уфе и без того печальный обряд погребения омрачает бездорожье, говорят посетители.
По колено в грязи. На Северном кладбище в Уфе и без того печальный обряд погребения омрачает бездорожье, говорят посетители.
Чтобы попрощаться с близкими, уфимцам приходится преодолевать пешком несколько сотен метров по весенней распутице. Асфальт в новых кварталах не проложили. Почему дороги до сих пор нет, выяснял Анвар Аслямов.