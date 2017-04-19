В Башкирии ВАЗ 2106 на полной скорости влетел в столб

20-летний житель Туймазов за рулем отечественной «шестерки» врезался в столб.

Авария случилась днем 19 апреля. За рулем старенькой «классики» был молодой местный житель. Парень явно не смог сопоставить скорость и маневренность своего автомобиля с состоянием дорожного покрытия.

В итоге неуправляемая машина вылетела с дороги и врезалась с столб линии электропередачи недалеко от жилого дома по улице Комсомольской, 15.