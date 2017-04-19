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16:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Снегопад в Харькове: упавшие деревья повредили более 10 машин

По данным патрульной полиции, в среду упавшая ветка, повредившая электропровода, заблокировала на время движение транспорта на улице Галана. В результате непогоды повреждены 12 машин.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Упавшие в результате непогоды деревья и ветки повредили более десяти машин в Харькове, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные полиции.

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«На улице Героев Труда Renault Kangoo и Audi придавило упавшими деревьями, а в центре города, на улице Рымарской, ветка упала на Hyundai и Toyota Camry», — пишет kh.vgorode.ua.

Всего повреждены 12 авто.

Также отмечается, что упавшая ветка, повредившая электропровода, заблокировала на время движение транспорта на улице Галана.

Ранее сообщалось о непогоде в Запорожье и Днепре.

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