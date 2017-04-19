Вооружённую женщину задержали во дворе школы в Ангарске

На видеокадрах, которые сняли очевидцы, ими стали старшеклассники — момент задержания. Сопротивления сотрудникам полиции женщина не оказывала, её доставили в ближайшее отделение.

Как прокомментировал ЧП замначальника УМВД России по Ангарскому городскому округу Игорь Газинский, сейчас проводится доследственная проверка. Также он рассказал, что большую роль в оперативном задержании вооружённой ангарчанки сыграли очевидцы, которые вызвали полицию.

3 апреля, также в Ангарске, из травматического оружия обстреляли автомобиль Volkswagen, припаркованный у школы № 27.