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17:58 (мск), источник: Вести Иркутск

Вооружённую женщину задержали во дворе школы в Ангарске

В Ангарске на территорию школы проникла вооружённая женщина. Как сообщает портал «Живой Ангарск», она разгуливала по двору с обрезом в руках.

На видеокадрах, которые сняли очевидцы, ими стали старшеклассники — момент задержания. Сопротивления сотрудникам полиции женщина не оказывала, её доставили в ближайшее отделение.

Как прокомментировал ЧП замначальника УМВД России по Ангарскому городскому округу Игорь Газинский, сейчас проводится доследственная проверка. Также он рассказал, что большую роль в оперативном задержании вооружённой ангарчанки сыграли очевидцы, которые вызвали полицию.

3 апреля, также в Ангарске, из травматического оружия обстреляли автомобиль Volkswagen, припаркованный у школы № 27.

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