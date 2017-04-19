Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком в Саратовской области

Как передают «Новости Саратова», там лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110, грузовая ГАЗель с самарскими номерами и автомобиль Mitsubishi.

В результате произошедшего все, кто находился в «десятке», погибли на месте. Среди них две женщины, мужчина и ребенок 6 лет. Из покореженной машины их доставали спасатели. Кроме того, водитель «Газели» получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. В иномарке никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.