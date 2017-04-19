Дело о «концлагере для собак» направили на новое рассмотрение
Постановление районного суда о прекращении административного дела отменили.
Постановление районного суда о прекращении административного дела отменили.
Нижегородский областной суд направил материалы административного дела о «концлагере для собак» на новое рассмотрение, сообщили в объединенной
Постановление Московского районного суда о прекращении производства было отменено.
«Судья Московского районного суда пришел к выводу о том, что в срок давности привлечения к административной ответственности по настоящему делу истек, так как составляет три месяца, — говорится в сообщении. — С данным выводом районного суда согласиться нельзя».
Суд на основании правовых актов пришел к выводу, что срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение
Напомним, что в «концлагере» для собак на улице Левинка в неотапливаемом помещении на протяжении многих месяцев действовала передержка для отловленных безнадзорных собак. По данным Госветнадзора, в пункте передержки не были созданы необходимые условия содержания отловленных животных, их оставляли без еды и воды. Также выяснилось, что во время приемки, осмотра и эвтаназии собак частный ветеринарный врач выдавал заключения на усыпление здоровых животных и применял неподходящие и не гуманные для этого препараты. Во время проверки пункта были обнаружены 148 мертвых собак, две кошки и одна обезьяна. Трупы хранили навалом в холодильной камере.
В отношении генерального директора фирмы, которая занималась отловом животных и содержала передержку, было возбуждено административное дело по признакам нарушения