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17:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Дело о «концлагере для собак» направили на новое рассмотрение

Постановление районного суда о прекращении административного дела отменили.

Нижегородский областной суд направил материалы административного дела о «концлагере для собак» на новое рассмотрение, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Постановление Московского районного суда о прекращении производства было отменено.

«Судья Московского районного суда пришел к выводу о том, что в срок давности привлечения к административной ответственности по настоящему делу истек, так как составляет три месяца, — говорится в сообщении. — С данным выводом районного суда согласиться нельзя».

Суд на основании правовых актов пришел к выводу, что срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов составляет один год.

Напомним, что в «концлагере» для собак на улице Левинка в неотапливаемом помещении на протяжении многих месяцев действовала передержка для отловленных безнадзорных собак. По данным Госветнадзора, в пункте передержки не были созданы необходимые условия содержания отловленных животных, их оставляли без еды и воды. Также выяснилось, что во время приемки, осмотра и эвтаназии собак частный ветеринарный врач выдавал заключения на усыпление здоровых животных и применял неподходящие и не гуманные для этого препараты. Во время проверки пункта были обнаружены 148 мертвых собак, две кошки и одна обезьяна. Трупы хранили навалом в холодильной камере.

В отношении генерального директора фирмы, которая занималась отловом животных и содержала передержку, было возбуждено административное дело по признакам нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Московский районный суд 15 марта это дело прекратил за истечением сроков давности.

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