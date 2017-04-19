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17:20 (мск), источник: Sputnik.md

В четверг суд вынесет Платону приговор

Сторона обвинения требует приговорить молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 23 годам тюрьмы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который обвиняется в хищениях и отмывании денег, может получить 23 года тюремного заключения. Такого приговора требуют прокуроры.

«Требуем 23 года тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в банковской системе на протяжении пяти лет», — заявил в среду прокурор Андрей Бэешу.

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Адвокаты Платона настаивают на освобождении их подзащитного. В четверг, 20 апреля, судебная инстанция объявит приговор по делу Платона. В ходе этого заседания будет предоставлено право на ответные реплики, после чего суд удалится на совещание.

Платона обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. Предприниматель был задержан 25 июля в Киеве. При нем обнаружили поддельный паспорт гражданина Украины. Позже Печерский районный суд Киева поместил молдавского бизнесмена под 40-дневный предварительный арест, затем его экстрадировали в Молдову. Кишиневский суд 1 сентября решил поместить Платона под предварительный арест на 30 дней. С тех пор меру пресечения продлевали.

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявлял, что Платон проходит обвиняемым по делу об отмывании около 800 миллионов леев (примерно 40,4 миллиона долларов) из Banca de Economii. Эти деньги, по информации прокурора, выводились через другой коммерческий банк Молдовы в несколько стран, в частности в Латвию и Великобританию.

По делу о махинациях в банковском секторе Молдовы фигурирует также экс-премьер республики Владимир Филат, которого суд приговорил к девяти годам тюрьмы за коррупцию и извлечение выгоды из влияния в особо крупных размерах.

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