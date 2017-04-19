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17:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Предполагаемый убийца Ирины Вахрушевой служил в МЧС

И отсидел за изнасилование.

Алексей Фалькин, сознавшийся в убийстве 30-летней Ирины Вахрушевой, отправлен в СИЗО на 2 месяца. Такое решение 19 апреля принял Верхнепышминский горсуд, передает «Уралинформбюро».

34-летний Фалькин в разводе, у него две дочери 7 и 13 лет. Служил в МЧС, последнее время работал токарем.

В 2013 году он получил срок за изнасилование молодой учительницы, которую подвозил в Березовский. Отсидев два года, освободился по УДО за примерное поведение.

В ходе судебного заседания подозреваемый заявил, что периодически его посещают навязчивые мысли, толкающие на спонтанную жестокость. Так случилось и 15 апреля в Верхней Пышме, когда Фалькин, с его слов, выбрал в жертвы Ирину Вахрушеву, которая вечером шла в гости к подруге. Затащив женщину в подвал дома, убийца надругался над ней, а потом заколол ножом. Тело отвез на Серовский тракт и закопал.

Вскоре предполагаемого преступника задержали, СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело об убийстве. Решается вопрос о психиатрической экспертизе подозреваемого.

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