Маршрутка перевернулась при столкновении с «Мерседесом» в Гродно

ДТП произошло сегодня днем на улице БЛК возле областной больницы. По предварительной информации, легковой Mercedes S-класса при обгоне врезался в совершавший поворот микроавтобус Mercedes Sprinter, который перевернулся на бок. В салоне микроавтобуса, выполнявшем заказные пассажирские перевозки, на момент столкновения пассажиров не было, в аварии никто не пострадал.

«Виновник ДТП пока не установлен, проводится проверка. Есть видео, на котором видно, что за микроавтобусом следовал автобус, а за ними легковой “Мерседес”, который пошел на обгон. Этот маневр в данном месте не запрещен, проверка покажет, была ли возможность предотвратить ДТП у его участников», — пояснил старший инспектор ГАИ Олег Дук.