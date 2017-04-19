Маршрутка перевернулась при столкновении с «Мерседесом» в Гродно
19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Маршрутка перевернулась при столкновении с «Мерседесом» в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Маршрутка перевернулась при столкновении с «Мерседесом» в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП произошло сегодня днем на улице БЛК возле областной больницы. По предварительной информации, легковой Mercedes
«Виновник ДТП пока не установлен, проводится проверка. Есть видео, на котором видно, что за микроавтобусом следовал автобус, а за ними легковой “Мерседес”, который пошел на обгон. Этот маневр в данном месте не запрещен, проверка покажет, была ли возможность предотвратить ДТП у его участников», — пояснил старший инспектор ГАИ Олег Дук.